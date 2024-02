Hamilton fará mudança surpreendente para a Ferrari em 2025, diz imprensa

A emissora Sky Sports disse ter tomado conhecimento de que o diretor da Mercedes, Toto Wolff, informaria a equipe antes de um anúncio formal nesta quinta-feira.

Hamilton, 39 anos, está na Mercedes desde 2013 e conquistou seu primeiro título com a McLaren em 2008. Seu contrato atual deve expirar no final do próximo ano e uma mudança para a Ferrari certamente estenderia sua passagem pela categoria até a nova era de motores prevista para 2026.

O britânico foi ligado a uma mudança para a equipe de Maranello várias vezes durante sua carreira, especialmente quando seu contrato estava prestes a ser renovado, mas ele assinou um novo contrato de dois anos com a Mercedes em agosto passado.

Apesar de sua lealdade à Mercedes, Hamilton permaneceu próximo ao chefe da Ferrari, Fred Vasseur, depois de vencer os campeonatos de Fórmula 3 e GP2 (agora Fórmula 2) com a equipe ART do francês como júnior em 2005 e 2006.

Vasseur disse em agosto passado que conversava com Hamilton em todos os finais de semana de corrida.

Em 2019, Wolff disse que Hamilton e a Mercedes haviam discutido a possibilidade de o piloto um dia correr pela Ferrari e que essa mudança não seria um drama.