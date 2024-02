Guardanapo com 1ª assinatura de Messi para jogar no Barcelona vai a leilão

O guardanapo em que Lionel Messi assinou seu primeiro contrato com o Barcelona, com apenas 13 anos, será leiloado em março por um preço inicial de 381 mil dólares (R$ 1,89 milhões), informou a casa de leilões britânica Bonhams nesta quarta-feira.

O guardanapo foi assinado em dezembro de 2000, quando Carles Rexach, então diretor esportivo do Barcelona, fechou o acordo com Jorge Messi, pai de Messi, e o empresário Horacio Gaggioli, para recrutar o então adolescente argentino, que acabou se tornando o maior artilheiro da história do clube.

Esse divisor de águas da história do futebol aconteceu após Rexach convidar Jorge Messi para almoçar, preocupado com a ausência de respostas após os primeiros testes do filho dele pelo clube espanhol.