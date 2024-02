Estimativa de público da cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris 2024 cai para 300.000

"E então há todos aqueles que moram lá e que poderão alugar, fazer celebrações ao longo do Sena."

A última vez que Darmanin fez uma estimativa do número de participantes foi em maio de 2023, quando ele disse que eram esperadas até 600.000 pessoas na cerimônia de abertura.

Os organizadores da Paris 2024 disseram que a estimativa não é definitiva.

"Tal como o governo francês indicou, a decisão final sobre a dimensão do público será tomada no final do processo de consulta, na primavera de 2024", afirmaram em comunicado enviado à Reuters.

"Quando se trata de segurança, o ministro do Interior é quem está em melhor posição para tomar as decisões corretas. Como sabem, é o Estado que é responsável pela segurança e pelo acolhimento dos espectadores que assistirão gratuitamente à cerimônia de abertura nos cais superiores.

"A Paris 2024 está trabalhando há vários meses em estreita colaboração com as autoridades públicas para calibrar a capacidade, para a qual estamos levando em conta muitos parâmetros. As consultas ainda estão ocorrendo, sob a autoridade do chefe da polícia."