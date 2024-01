PSG fecha contratação de Moscardo, que ficará no Corinthians até junho por empréstimo

(Reuters) - O Paris Saint-Germain contratou o meio-campista brasileiro Gabriel Moscardo, do Corinthians, informou o clube francês nesta quinta-feira.

O jogador de 18 anos assinou contrato com o PSG até 2028 e foi imediatamente emprestado de volta Corinthians até o fim da temporada europeia, em junho.

Moscardo, que estreou no time principal do Corinthians no ano passado, disputou 18 jogos pelo time no Campeonato Brasileiro. Ele foi vendido por um valor não confirmado que, segundo a imprensa brasileira, seria de aproximadamente 20 milhões de euros, com 2 milhões de euros adicionais em bônus.