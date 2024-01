Zverev surpreende Alcaraz e vai enfrentar Medvedev em semifinal do Aberto da Austrália

MELBOURNE (Reuters) - O alemão Alexander Zverev surpreendeu o segundo cabeça de chave Carlos Alcaraz e chegou às semifinais do Aberto da Austrália com uma sublime exibição no saque que o levou a uma vitória por 6-1, 6-3, 6-7(2) e 6-4, nesta quarta-feira.

Zverev teve um começo avassalador na Rod Laver Arena, perdendo apenas dois pontos no saque ao vencer o primeiro set.

O sexto cabeça-de-chave foi sólido como uma rocha para manter um Alcaraz incomumente subjugado à distância e quebrou o saque do espanhol duas vezes no segundo set, quando o espanhol cometeu muitos erros.