Jogador acusado de tráfico de cocaína do Brasil à Europa pode pegar 9 anos de prisão

A cocaína havia sido escondida em carregamentos de sal do Brasil, disseram os promotores nesta quarta-feira.

Escutas telefônicas mostraram que Promes estaria diretamente envolvido com o envio das drogas para a Antuérpia e seu posterior transporte e venda, disseram.

Em outro processo judicial holandês, o ex-atacante do Ajax e do Sevilla, de 32 anos, foi condenado à revelia a 18 meses de prisão por agressão, em conexão com uma briga em 2020, na qual ele esfaqueou um primo.

Promes entrou com um recurso contra essa sentença.

Atualmente, ele está morando em Moscou e não é certo que retornará à Holanda.