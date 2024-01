Ferrari se lança ao mar com nova equipe de vela

A Ferrari ganhou seu último campeonato de pilotos de Fórmula 1 em 2007 e o título de construtores pela última vez em 2008.

As equipes de Fórmula 1 mantiveram laços estreitos com o iatismo ao longo dos anos, com o principal projetista da Red Bull, Adrian Newey, formando uma equipe há uma década com o velejador olímpico britânico Ben Ainslie em um desafio da America's Cup.

O diretor técnico da Mercedes, James Allison, também trabalhou com os proprietários da equipe Ineos em um projeto da America's Cup, enquanto Martin Whitmarsh, presidente-executivo da Aston Martin Performance Technologies, também trabalhou com Ainslie anteriormente.

A Ferrari disse que contaria com "tecnologias de ponta durante todo o ciclo, desde a concepção e engenharia até a realização" do barco da empresa.

"A busca pelo máximo desempenho no mar irá gerar inovações e soluções concretas para a sustentabilidade que, de acordo com a tradição da Ferrari, serão um estímulo importante para a evolução de seus carros esportivos", afirmou no comunicado.

No início desta semana, Soldini, de 57 anos, e a montadora italiana Maserati, parte da Stellantis, anunciaram o fim de sua parceria de 11 anos em navegação oceânica.