Roma demite Mourinho após sequência de maus resultados

(Reuters) - A Roma demitiu o técnico José Mourinho nesta terça-feira, com os proprietários do clube da Série A italiana dizendo que a decisão foi tomada com os "melhores interesses" da equipe em mente.

A Roma está em nono lugar na liga após a derrota de domingo por 3 x 1 para o Milan, e tem lutado para superar a perda de jogadores importantes devido a lesões, incluindo o atacante Paulo Dybala.

A equipe está 22 pontos atrás da líder Inter de Milão.