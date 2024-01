Piloto espanhol Carles Falcón morre após acidente no Rali Dakar

"Carles nos deixou. A equipe médica confirmou que o dano neurológico causado pela parada cardiorrespiratória no momento do acidente é irreversível", disse a equipe TwinTrail Racing em um comunicado no Instagram.

"Carles era uma pessoa sorridente, sempre ativa, que gostava apaixonadamente de tudo o que fazia, especialmente motocicletas. Ele nos deixou fazendo algo que era seu sonho, correr o Dakar."

Os organizadores do Dakar expressaram suas condolências aos familiares e amigos do piloto.

"Foi com grande tristeza que soubemos da morte do piloto espanhol Carles Falcón por meio de sua família", disseram em um comunicado.

Falcón, de Tarragona, estava competindo na categoria de motociclistas sem assistência.

O evento extenuante, que está sendo realizado inteiramente na Arábia Saudita pela quinta vez, já ceifou muitas vidas desde que o primeiro rali Paris-Dakar foi realizado, em 1978. Falcón foi o 33º competidor a morrer, mas o primeiro desde 2022.