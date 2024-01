LONDRES (Reuters) - O argentino Lionel Messi foi eleito o melhor jogador do mundo em 2023 pela Fifa nesta segunda-feira, superando Erling Haaland e Kylian Mbappé.

Messi, que também conquistou o prêmio em 2022 depois de levar a Argentina à vitória na Copa do Mundo, venceu a Ligue 1 com o Paris Saint-Germain ao lado de Mbappé, antes de se mudar para o Inter Miami, time da Major League Soccer dos Estados Unidos, no ano passado.

(Reportagem de Anita Kobylinska, em Gdansk)