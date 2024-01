Sabalenka começa defesa do título do Aberto da Austrália com vitória rápida sobre alemã

Por Shrivathsa Sridhar

MELBOURNE (Reuters) - A atual campeã do Aberto da Austrália, Aryna Sabalenka, teve que esperar até perto da meia-noite para iniciar sua defesa do título, mas a implacável número dois do ranking não teve problemas com o horário e superou rapidamente a tenista qualifier alemã Ella Seidel com uma vitória por 6-0 e 6-1 neste domingo de abertura do Grand Slam.

Com os torcedores na Rod Laver Arena ainda se recuperando após a vitória do atual campeão da chave masculina Novak Djokovic sobre o jovem Dino Prizmic em uma maratona de quatro horas, Sabalenka não viu problemas no incomum horário das 23h41 e dominou sua adversária alemã de apenas 18 anos do começo ao fim.