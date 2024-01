Líder Girona empata sem gols com lanterna do Campeonato Espanhol

(Reuters) - O surpreendente líder do Campeonato Espanhol, Girona, não saiu de um empate sem gols com o último colocado Almería neste domingo, mesmo com o adversário tendo um jogador a menos ao fim do jogo após expulsão de Aleix Garcia no segundo tempo.

Com o Real Madrid disputando a final da Supercopa da Espanha contra o Barcelona na Arábia Saudita neste domingo, o Girona voltou ao topo da classificação com 49 pontos, um à frente do segundo colocado Real e oito à frente do Barça, que é o terceiro.

O Girona teve pouco mais de 55% de posse de bola, mas não teve capacidade de ser criativo e quase não ameaçou o adversário, registrando apenas um remate a gol durante todo o jogo.