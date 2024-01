Djokovic supera teste difícil contra novato croata em sua estreia no Aberto da Austrália

Por Nick Mulvenney

MELBOURNE (Reuters) - Novak Djokovic teve dificuldades contra o jovem talentoso Dino Prizmic e teve que lançar mão do seu melhor tênis para estrear com vitória em mais uma defesa de título de Aberto da Austrália, superando o rival por 6-2, 6-7(5), 6-3 e 6-4 na primeira rodada do torneio neste domingo.

Com a partida se alongando por mais de quatro horas, foi a estreia mais longa de Djokovic em um torneio de Grand Slam e ele elogiou o desempenho do seu adversário croata, vindo dos qualifiers, na primeira vez dele em um torneio deste porte.