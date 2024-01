Nadal vai às quartas de final em Brisbane após vitória fácil sobre Kubler

O australiano segurou seu saque no sexto game e ameaçou quebrar o espanhol no game seguinte, mas Nadal se recuperou de uma desvantagem de 40-0 para fechar o set.

Com Kubler prejudicado por um problema no cotovelo direito, Nadal conseguiu uma quebra no primeiro game do segundo set e novamente no sétimo, antes de sacar para ganhar a partida.

"Acho que comecei a partida muito bem", disse Nadal, cujos golpes impressionantes incluíram um espetacular backhand, em entrevista na quadra. Ele agora enfrentará o australiano Jordan Thompson.

"Vi vídeos do Jason antes da partida e o vi jogando de forma muito sólida da linha de base, então entrei em quadra e tentei ser agressivo com meus golpes da linha de base."

"Duas vitórias depois de muito tempo fora do circuito profissional é algo que me faz sentir bem", acrescentou o espanhol, referindo-se à vitória de terça-feira contra o austríaco Dominic Thiem, ex-número três do mundo.

(Reportagem de Amlan Chakraborty em Nova Délhi)