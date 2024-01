Barranquilla, na Colômbia, perde direito de realizar Jogos Pan-Americanos de 2027

A Panam Sports não disse quais foram essas violações.

Os primeiros sinais de alerta de que os Jogos de Barranquilla estavam em apuros surgiram quando as autoridades colombianas solicitaram, no final de outubro, uma prorrogação do prazo para cumprir o contrato.

A Panam Sports estabeleceu novos prazos de 30 de dezembro de 2023 e 30 de janeiro de 2024.

No entanto, depois que o primeiro prazo passou sem uma resposta dos anfitriões, a Panam Sports disse que não tinha outra escolha a não ser remover Barranquilla como anfitriã.

A Panam Sports não informou se alguma cidade está preparada para receber os Jogos de 2027.

"A Panam Sports lamenta profundamente essa situação, mas tomou essa decisão pensando no futuro do maior evento multiesportivo das Américas e nos atletas do continente", disse a Panam Sports.