Barcelona não pode pagar por jogadores como Mbappé e Haaland, diz Xavi

O técnico Xavi Hernández afirmou que o Barcelona não pode mais se dar ao luxo de desembolsar grandes somas em taxas de transferência para jogadores de ponta como Erling Haaland (Manchester City) e Kylian Mbappé (PSG).

Xavi disse que o clube espera contratar novos jogadores na janela de transferências de janeiro, mas quando perguntado se poderia ir atrás de jogadores como Haaland, do Manchester City, ou Mbappé, capitão da seleção da França, ele disse aos repórteres: "Tenho de lidar com os jogadores que tenho, porque no momento não podemos pensar nesse tipo de contratação".

"Infelizmente, não estamos em uma situação econômica privilegiada para fazer isso. Fico com os jogadores que tenho e, com esses jogadores, temos de vencer", acrescentou o espanhol, falando antes do jogo do Barcelona contra o Las Palmas pelo Campeonato Espanhol nesta quinta-feira.