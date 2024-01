Ancelotti diz que deseja continuar no Real Madrid por muitos anos

"Meu contrato terminava em 30 de junho. O clube decidiu renovâ-lo agora porque está satisfeito com nosso trabalho", disse Ancelotti a repórteres nesta terça-feira, antes de um jogo em casa contra o Mallorca.

"Não sei se será minha última passagem como técnico. Não sei o que acontecerá quando eu terminar aqui. Talvez eu ainda esteja aqui em 2026, dependendo do sucesso que eu tiver. Gostaria de ser técnico do Madrid até 2026 e espero poder continuar aqui em 2027 e 2028, porque quero ficar aqui", acrescentou.

Antes de assinar a renovação, Ancelotti havia sido associado a uma mudança para a seleção brasileira. O presidente afastado da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) Ednaldo Rodrigues disse que o italiano era o candidato preferido para o cargo.

Mas Ancelotti disse que permanecer no Real sempre foi sua prioridade.

"Fiquei orgulhoso (por ter sido considerado), mas tudo dependia da minha situação com o Real Madrid e que tudo estivesse claro", acrescentou.

"Ednaldo não é o presidente no momento e tudo saiu como eu queria, pois posso ficar aqui. Pensar em ser o técnico do Brasil foi emocionante, mas não sei se eles vão me querer em 2026. Não sei se eles ficarão felizes com essa decisão", afirmou.