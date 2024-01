Wayne Rooney é demitido do cargo de técnico do Birmingham City após menos de 3 meses

"Apesar de seus melhores esforços, os resultados não atenderam às expectativas que ficaram claras desde o início. Portanto, a diretoria acredita que uma mudança no comando é do melhor interesse do clube de futebol", disse o clube em um comunicado.

Rooney assumiu o lugar de John Eustace após deixar o cargo de técnico do DC United, clube da Major League Soccer (MLS), assinando um contrato de três anos e meio.

"O futebol é um negócio de resultados - e eu reconheço que eles não estiveram no nível que eu queria que estivessem. No entanto, o tempo é o bem mais precioso de que um técnico precisa e não acredito que 13 semanas tenham sido suficientes para liderar as mudanças necessárias", afirmou Rooney.

"Pessoalmente, levarei algum tempo para superar esse revés. Estou envolvido com o futebol profissional, como jogador ou técnico, desde os 16 anos. Agora, pretendo passar algum tempo com minha família enquanto me preparo para a próxima oportunidade em minha jornada como técnico."

