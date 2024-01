Nadal volta a jogar após quase 1 ano e vence Thiem em Brisbane

"Hoje, honestamente, é um dia emocionante e importante para mim, depois de provavelmente um dos anos mais difíceis da minha carreira no tênis", disse Nadal.

"Tive a chance de voltar depois de um ano e jogar diante de um público incrível e jogar em um nível muito positivo no primeiro dia é algo que nos faz sentir orgulhosos - minha equipe e minha família que estiveram lá todos os dias no ano passado."

O tenista de 37 anos parecia afiado novamente durante o confronto contra Thiem, a quem venceu nas finais do Aberto da França de 2018 e 2019.

Ovacionado pelos torcedores em uma Pat Rafter Arena lotada, Nadal venceu o primeiro set e conseguiu uma quebra logo no início do segundo set com um excelente backhand, abriu 5-1, antes de encerrar a partida no saque.

"Senti falta de me sentir competitivo, jogar diante de multidões que têm sido incríveis durante toda a minha carreira aqui na Austrália. Não tenho como agradecer a todos o suficiente", acrescentou Nadal.

Com a 1.069ª vitória de Nadal no circuito masculino, ele ultrapassou Ivan Lendl e ficou em quarto lugar na lista de todos os tempos.