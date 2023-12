Por segurança, França está preparada para mudar abertura da Olimpíada de 2024

Autoridades europeias de segurança alertaram para um risco cada vez maior de ataques de militantes islâmicos, em meio à guerra entre Israel e Hamas, com a maior ameaça sendo provavelmente de “lobos solitários” que são difíceis de rastrear.

A França aumentou seu marco de segurança em outubro, quando um homem com uma faca matou um professor em uma escola no norte do país.

Neste mês, o ministro dos Esportes do país descartou mudar os planos após um homem armado com uma arma e um martelo matou um turista alemão e deixou duas pessoas feridas perto da Torre Eiffel. O ministro disse que “isso não é algo com que estamos trabalhando”.

A França espera cerca de 600.000 visitantes quando 160 partirem em 26 de julho da Pont d’Austerlitz para uma jornada de seis quilômetros à Pont d’Iena, uma ponte em Paris.

