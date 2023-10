Vinícius Jr. está de volta à melhor forma, diz técnico do Real Madrid

(Reuters) - Vinícius Jr. voltou à sua melhor forma depois que o atacante teve boa atuação para ajudar o Real Madrid a vencer o Sporting Braga por 2 x 1 na Liga dos Campeões, disse o técnico Carlo Ancelotti na terça-feira.

O brasileiro de 23 anos, que deu a assistência para o gol do meio-campista inglês Jude Bellingham, foi eleito o melhor da partida ao ajudar o Real Madrid a manter três pontos de vantagem na liderança do Grupo C.

Vinícius Jr. sofreu uma lesão em agosto e ficou afastado por um mês.