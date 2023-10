Rodrygo e Bellingham marcam e Real Madrid vence Braga na Liga dos Campeões

Por Fernando Kallas

BRAGA, Portugal (Reuters) - Rodrygo e Jude Bellingham, do Real Madrid, marcaram os gols que garantiram a vitória por 2 x 1 sobre o Sporting Braga, mantendo seu time com três pontos de vantagem na liderança do Grupo C da Liga dos Campeões nesta terça-feira.

Foi um jogo que não permanecerá por muito tempo na memória, em um dia frio e chuvoso no norte de Portugal, com os gigantes espanhóis dominando desde o início, abrindo o marcador aos 16 minutos, com uma finalização à queima-roupa de Rodrygo.