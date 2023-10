Martinelli e Jesus levam Arsenal à vitória por 2 x 1 sobre o Sevilla na Liga dos Campeões

SEVILHA, Espanha (Reuters) - Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus marcaram cada um em um dos tempos na vitória do Arsenal por 2 x 1 sobre o Sevilla pela Liga dos Campeões, nesta terça-feira, um resultado difícil que levou a equipe londrina ao topo do Grupo B na metade da fase de grupos.

Martinelli saiu do seu próprio meio de campo para marcar o primeiro gol aos quatro minutos dos acréscimos no final do primeiro tempo, antes de Jesus marcar o segundo gol logo após o intervalo.

O Sevilla ofereceu pouco na primeira etapa e melhorou muito após o intervalo, diminuindo a diferença com um cabeceio de Nemanja Gudelj, mas o empate que procurava tão desesperadamente não veio, apesar de algumas boas chances.