Jogos do PSG contra Milan são vitais para classificação no "grupo da morte", diz Luis Enrique

"Esses jogos são vitais (contra o Milan), considerando as circunstâncias das duas últimas rodadas, mas estamos nos concentrando em cada jogo", disse Luis Enrique aos repórteres.

"Todos os clubes do mundo têm seus altos e baixos, mas o Milan está indo bem no momento. É por isso que este é o 'grupo da morte': todas as quatro equipes podem passar."

Perguntado sobre como o PSG abordaria o jogo de quarta-feira, Luis Enrique declarou: "Atacar como sempre, somos uma equipe que sempre atacou."

"Sempre tivemos mais posse de bola do que nossos adversários. Também teremos que nos defender em nosso próprio campo. Estou otimista com o que vejo, com o que percebo nos meus jogadores pela maneira como treinam."

"Os torcedores apreciam essa mentalidade dos jogadores, gostam de ver a equipe se defender de forma organizada, pressionar os adversários e estar sempre atacando", completou.

Na quarta-feira, ambos os goleiros enfrentarão suas antigas equipes, com Mike Maignan, de 28 anos, encarando o PSG e Gianluigi Donnarumma enfrentando o Milan.