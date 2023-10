Manchester City volta a vencer, e Liverpool reina em Merseyside

O City começou dominante e precisou de apenas sete minutos para ficar à frente, com Jérémy Doku indo à linha de fundo pela esquerda antes de tocar para Julián Álvarez, que venceu o goleiro Jason Steele.

A máquina norueguesa de gols, Erling Haaland, havia passado quase um mês sem marcar pelo City, mas recebeu a chance aos 19 minutos, após um erro do Brighton, e balançou as redes com a perna esquerda.

O Brighton não cedeu, no entanto, e conseguiu um suspiro de esperança quando Ansu Fati descontou, aos 28 minutos da etapa final, mas o City manteve a vantagem, apesar da expulsão de Manuel Akanji nos acréscimos, para garantir sua 21ª vitória consecutiva em casa por todas as competições.

(Reportagem de Martyn Herman)