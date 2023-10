Casemiro desfalca Manchester United contra Sheffield por lesão em jogo do Brasil

(Reuters) - O volante do Manchester United Casemiro ficará de fora do jogo da Premier League contra o Sheffield United, no sábado, depois de se lesionar durante partida da seleção brasileira, informou o clube nesta quinta-feira.

Casemiro não participou do treinamento na quinta-feira, quando a equipe se reuniu após a pausa internacional.

Ele disputou duas partidas das eliminatórias para a Copa do Mundo, atuando 79 minutos no empate do Brasil em casa por 1 x 1 contra a Venezuela, antes de jogar a partida inteira na derrota por 2 x 0 para o Uruguai.