Neymar passará por cirurgia após sofrer ruptura de ligamento e menisco, diz CBF

Neymar, que fechou com o Al-Hilal da Arábia Saudita em agosto, deixou o campo aos prantos em uma maca depois de receber tratamento por vários minutos, e uma ressonância magnética na quarta-feira confirmou as lesões.

"O atacante passará por procedimento cirúrgico, em data ainda a ser definida, para correção das lesões. O departamento médico da seleção brasileira, sob a supervisão do dr. Rodrigo Lasmar, e do Al Hilal, estão em contato permanente e alinhados na recuperação do atleta", afirmou a CBF em nota nesta quarta-feira.

A carreira de Neymar tem sido marcada por lesões. Ele passou três longos períodos afastado do seu ex-clube, o Paris Saint-Germain, após sofrer lesões no pé direito.

Na Copa do Mundo de 2014, ele sofreu uma lesão nas costas na vitória nas quartas de final sobre a Colômbia, o que o excluiu da derrota por 7 a 1 na semifinal para a Alemanha.

Na Rússia 2018, as lesões novamente atrapalharam seu sonho de vencer a Copa do Mundo. No início daquele ano, Neymar sofreu uma torção no tornozelo direito que afetou o quinto metatarso do pé.

Ele deixou de disputar 16 jogos pelo PSG no final da temporada de 2017-18 e nunca voltou totalmente à forma, pois jogou com dores pelo Brasil na Rússia, até ser eliminado pela Bélgica nas quartas de final.