Messi marca dois gols em vitória da Argentina sobre Peru

LIMA (Reuters) - Lionel Messi tornou-se o maior artilheiro da história das eliminatórias sul-americanas para Copa do Mundo na terça-feira, depois de marcar os dois gols da vitória da Argentina por 2 x 0 sobre o Peru em Lima.

Messi, que foi convocado apesar de ter sido afastado nas últimas semanas com um problema muscular, saiu do banco de reservas na vitória de 1 x 0 sobre o Paraguai na quinta-feira, mas esteve em campo desde o início do jogo em Lima.

O atleta de 36 anos colocou os campeões mundiais na frente aos 32 minutos do primeiro tempo com um chute incrível após uma assistência de Nicolás González, e fez 2 x 0 10 minutos depois com uma finalização precisa em passe de Enzo Fernández.