Técnico da Argentina diz não ter pressa para planejar vida sem Messi

"Leo está bem", disse Scaloni aos repórteres na segunda-feira. "Ele está treinando mais minutos. Tomaremos a decisão amanhã. É uma questão de minutos, de quanto ele pode jogar. Se ele estiver bem, vocês sabem o que eu penso, ele jogará."

"Sempre tentamos jogar com aqueles que estão 100% ou perto de 100%. Hoje em dia é muito difícil para todos estarem em sua melhor forma nesses jogos, então pode haver uma variação com relação ao jogo contra o Paraguai."

"Acho que a equipe joga de forma determinada, quem quer que esteja em campo, isso é o mais importante. Vimos no outro dia que também podemos jogar bem (sem Messi)."

Perguntado se a Argentina deveria se acostumar a jogar sem seu craque, Scaloni rebateu: "Vamos ter em mente que ele ainda está aqui".

"A verdade é que ele ainda está ativo, vamos deixá-lo em paz, nós já o estamos aposentando?"

A Argentina lidera as eliminatórias sul-americanas com 9 pontos em três jogos, 2 pontos à frente do Brasil.