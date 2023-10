Kane marca duas vezes, Inglaterra vira sobre Itália por 3 x 1 e garante vaga na Euro 2024

A Inglaterra, que perdeu a final da Euro 2020 para a Itália nos pênaltis no mesmo estádio em 2021, empatou aos 32, quando Jude Bellingham entrou na área e foi derrubado por um desarme tardio de Di Lorenzo.

O pênalti foi longamente revisado pelo VAR antes de ser cobrado pelo capitão Kane, que se aproximou calmamente e marcou, deslocando o goleiro Gianluigi Donnarumma para o lado errado.

Rashford fez 2 x 1 em grande estilo aos 12 minutos do segundo tempo, disparando um chute forte no canto inferior, depois de um passe de Bellingham, jogador do Real Madrid.

Kane então marcou seu segundo gol da noite aos 32 minutos, empurrando a defesa italiana para marcar enquanto o técnico Gareth Southgate dava um soco no ar de alegria com sua equipe se classificando invicta, com 16 pontos marcados em seis jogos.

Os gols levaram o total de Kane em Wembley para 24, um a mais que o vencedor da Copa do Mundo de 1966, Bobby Charlton.

A derrota deixa a Itália de Luciano Spalletti com 10 pontos, em uma batalha contra a Ucrânia pela segunda vaga do grupo.