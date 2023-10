Membros do COI pedem que Bach permaneça na presidência da entidade após 2025

A declaração aberta dos membros do COI no domingo seguiu especulações dos últimos meses de que Bach poderia continuar como presidente de um dos órgãos mais poderosos do esporte mundial.

Até o momento, nenhum membro do COI declarou a intenção de concorrer ao cargo mais alto, embora vários deles sejam vistos como candidatos em potencial.

O número de mandatos do COI foi limitado para evitar longas permanências no cargo, como foi o caso do ex-presidente Juan Antonio Samaranch, que ficou por 21 anos na presidência, de 1980 a 2001.

"O senhor nos mostrou a melhor maneira de seguir em frente", disse Luis Mejia Oviedo, membro do COI, a Bach ao sugerir seu nome para um terceiro mandato.

"Temos que cuidar desse movimento. É por isso que eu gostaria de apresentar essa abordagem."

Vários outros membros também pediram a Bach que permanecesse no cargo e solicitaram uma mudança no estatuto.