Xeque Jassim do Catar se nega a melhorar oferta de US$6 bi pelo Manchester United, dizem fontes

Por Anirban Sen e Mrinmay Dey

(Reuters) - O xeque Jassim bin Hamad al Thani, do Catar, informou à família Glazer, dona do Manchester United, que não melhorará sua oferta para adquirir o icônico clube de futebol por mais de 6 bilhões de dólares, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.

A recusa deixa o outro interessado pelo Manchester United, o presidente da Ineos, Jim Ratcliffe, em uma posição mais forte para fechar um acordo. Ele se ofereceu para comprar apenas 25% das ações do clube e ainda não está claro se fechará um acordo.