França, Portugal e Bélgica se classificam para a Euro 2024

Portugal também manteve sua campanha perfeita no Grupo J ao vencer a Eslováquia por 3 x 2 em casa, com dois gols do ídolo Cristiano Ronaldo, enquanto a Bélgica se classificou no Grupo F com uma vitória fora de casa por 3 x 2 contra a Áustria.

A França, que não fica fora de uma Euro desde 1988, enfrentará a Escócia em um amistoso na próxima semana, enquanto a Holanda viajará para a Grécia para a próxima partida das eliminatórias, na segunda-feira.

(Reportagem de Julien Pretot)