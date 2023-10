Conselho do COI aprova beisebol, flag footbal e mais 3 novos esportes para Los Angeles 2028

"Essas propostas foram aceitas como um pacote pelo conselho executivo do COI", disse o presidente do COI, Thomas Bach, em uma coletiva de imprensa no final da reunião do conselho.

"Levando em consideração que essas propostas e esses esportes estão totalmente alinhados com a cultura esportiva de nossos anfitriões em 2028, eles mostrarão esportes norte-americanos icônicos para o mundo e, ao mesmo tempo, trarão esportes internacionais para os Estados Unidos."

A sessão do COI, que começa no domingo, agora terá que aprovar a recomendação do conselho.

O críquete, que tem um grande apelo na Índia e um público global em rápido crescimento, pode retornar aos Jogos Olímpicos depois de ter participado uma vez em 1900.

"A inclusão (desses esportes)... permitirá que o movimento olímpico se envolva com novos atletas e comunidades de torcedores nos Estados Unidos e em todo o mundo", disse Bach.

"Vemos a crescente popularidade do críquete. Estamos prontos para receber os melhores jogadores de críquete do mundo para se apresentarem nos Estados Unidos em 2028."