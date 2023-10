Advogados de Massa dão mais um mês para F1 e FIA responderem sobre campeonato de 2008

Massa agora alega que a corrida deveria ter sido cancelada porque os dirigentes do esporte supostamente sabiam antes do final da temporada o que havia acontecido, mas encobriram o fato.

Duas das principais figuras da categoria naquela época, o ex-diretor de corridas da FIA, Charlie Whiting, e o então presidente da FIA, Max Mosley, morreram, enquanto o ex-superintendente da F1, Bernie Ecclestone, tem 92 anos.

O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, que assumiu o cargo no final de 2021, disse à Reuters no Catar no último fim de semana que Massa havia entrado em contato e estava deixando o assunto com a equipe jurídica da FIA.

"Respondi a ele dizendo: 'Depende de você, faça o que achar certo para você, mas a FIA terá que se proteger'", disse ele.

"Temos nossas regras, temos nossas regras esportivas, nossos estatutos que dizem que determinado período depois disso você não pode (fazer nada)... mas as pessoas podem contestar isso", acrescentou o dirigente. "Não é o livro de Deus."

(Reportagem de Alan Baldwin, em Londres)