Técnico Diniz diz estar animado com dupla Neymar e Vini Jr. em campo

(Reuters) - O técnico da seleção brasileira, Fernando Diniz, está ansioso para ver Neymar e Vinicius Jr. jogando juntos na partida de quinta-feira contra a Venezuela pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 e disse que está trabalhando para criar um senso de unidade na equipe.

Diniz assumiu o comando temporário da seleção brasileira quando Tite deixou o posto, após a eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo no Catar, e será substituído pelo técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, no próximo ano.

No entanto, o técnico de 49 anos, que divide seu tempo com o Fluminense, ainda espera deixar sua marca com a equipe nacional e mantê-la na liderança das eliminatórias sul-americanas.