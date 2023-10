Presidente da Uefa envia condolências em carta à Federação de Futebol de Israel

(Reuters) - O presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, escreveu ao chefe da Associação de Futebol de Israel para expressar suas condolências pelos "atos de violência sem sentido" após o grupo militante palestino Hamas matar mais de 1.300 pessoas no país.

No sábado, homens armados do Hamas vindos da Faixa de Gaza realizaram ataques em partes do sul de Israel, no ataque militante palestino mais mortal da história de Israel.

O órgão regulador do futebol europeu não fez declarações públicas, exceto o adiamento de todas as partidas em Israel, bem como das eliminatórias da Eurocopa 2024.