Operários da Copa do Mundo do Catar processam empresa dos EUA por exploração de mão de obra

Por Daniel Wiessner

(Reuters) - Dezenas de operários filipinos que ajudaram a construir os estádios que sediaram a Copa do Mundo de 2022 no Catar, da Fifa, entraram com um processo nesta quinta-feira, alegando que a empresa de construção norte-americana Jacobs Solutions os sujeitou a condições perigosas e desumanas.

Os quase 40 requerentes em uma ação entregue a um tribunal federal de Denver, no Colorado, disseram que Jacobs e várias subsidiárias que supervisionaram os projetos de construção forçaram os trabalhadores a viverem em alojamentos apertados e sujos e a trabalhar até 72 horas seguidas sob calor escaldante, sem água ou comida.