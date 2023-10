Ex-chefe da F1, Bernie Ecclestone, evita prisão após assumir fraude fiscal

Por Sam Tobin

LONDRES (Reuters) - O ex-chefe da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, foi poupado de uma sentença imediata de prisão nesta quinta-feira, depois de se declarar culpado por enganar a autoridade fiscal britânica sobre ativos no exterior avaliados em mais de 400 milhões de libras (492 milhões de dólares).

Ecclestone também concordou com um acordo civil com a autoridade HM Revenue and Customs (HMRC), segundo o qual pagará 652,6 milhões de libras cobrindo impostos, juros e multas por 18 anos fiscais entre 1994 e 2022, disse o promotor Richard Wright.