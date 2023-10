Nadal disputará Aberto da Austrália, afirma diretor do torneio

Por Shrivathsa Sridhar

(Reuters) - Rafael Nadal voltará ao tênis no Aberto da Austrália em janeiro, anunciou o diretor do torneio, Craig Tiley, nesta quarta-feira, embora um representante do espanhol tenha dito mais tarde que não foi definido um cronograma para seu retorno.

O ex-número um do mundo, de 37 anos, está afastado das quadras desde que machucou o quadril em uma derrota na segunda rodada para Mackenzie McDonald no Grand Slam australiano no início deste ano.