Copa do Mundo em seis países está em desacordo com estratégia climática da Fifa, dizem especialistas

Por Aadi Nair e Rohith Nair

(Reuters) - A decisão da Fifa de realizar a Copa do Mundo de 2030 em seis países, com os torcedores voando para mais de 100 jogos, aumentará a pegada de carbono do torneio e está em desacordo com os compromissos climáticos do órgão regulador do futebol mundial, alertaram especialistas.

Na semana passada, a Fifa atribuiu a Copa do Mundo de 2030 à Espanha, Portugal e Marrocos, mas também disse que Uruguai, Argentina e Paraguai receberiam três jogos para marcar o centenário do torneio, cuja primeira edição foi realizada em 1930 no Uruguai.