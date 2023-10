Sylvinho está de olho em classificação para Eurocopa depois de início dos sonhos com Albânia

Apesar de sua chegada com sucesso em Tirana, com o ex-lateral-direito do Manchester City Pablo Zabaleta e o ex-volante do Middlesbrough Doriva como assistentes técnicos, a falta de experiência de Sylvinho e seus dois breves e decepcionantes períodos no Olympique Lyonnais e no Corinthians levantaram dúvidas.

Depois de passar quase três anos como assistente de Tite na seleção brasileira, Sylvinho acredita que um técnico de seleção nacional precisa ficar o mais próximo possível de um país, mesmo que a maioria dos jogadores jogue no exterior.

"Temos que estar aqui (em Tirana), porque é onde nosso trabalho será desenvolvido", disse Sylvinho.