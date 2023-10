Atacante Hazard, ex-jogador de Real Madrid e Chelsea, se aposenta aos 32 anos

"Você precisa se ouvir e dizer pare na hora certa. Depois de 16 anos e mais de 700 partidas disputadas, decidi encerrar minha carreira como jogador de futebol profissional", disse Hazard em um comunicado no Instagram.

"Consegui realizar meu sonho, joguei e me diverti em muitos gramados ao redor do mundo. Agora é hora de curtir meus entes queridos e ter novas experiências."

Hazard se juntou ao Chelsea vindo do Lille em 2012 e venceu a Liga Europa em 2013 e 2019 com o clube londrino. Ele também ganhou o título da Premier League em 2015 e em 2017, bem como a Copa da Liga e a FA Cup.

Ele fez sua estreia na seleção principal da Bélgica em 2008 e marcou 33 gols em 126 jogos, levando o país ao terceiro lugar na Copa do Mundo de 2018, antes de se aposentar da seleção após a eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo do ano passado no Catar.

