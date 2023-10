Verstappen fica perto de terceiro título no Catar

Por Alan Baldwin

DOHA (Reuters) - Max Verstappen, da Red Bull, estava a caminho de garantir seu terceiro campeonato de Fórmula 1 neste sábado, depois de se classificar em terceiro em uma corrida sprint do Grande Prêmio do Catar, com o único rival pelo título e companheiro de equipe Sergio Perez, cinco posições atrás.

O estreante australiano da McLaren, Oscar Piastri, conquistou a pole position, com o tempo de um minuto e 24,454 segundos, 0,082 mais rápido que o companheiro de equipe, Lando Norris,na corrida de 100 quilômetros no circuito iluminado de Lusail.