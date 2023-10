Mourinho: Eu definitivamente trabalharei na Arábia Saudita

CAIRO (Reuters) - O técnico da Roma, José Mourinho, disse que espera um dia trabalhar na Arábia Saudita, depois que seu compatriota, Cristiano Ronaldo, capitão de Portugal, abriu o caminho ao ingressar no Al-Nasr, com uma série de jogadores assinando com times da Saudi Pro League.

O treinador português mostrou-se confiante em mudar-se para a Arábia Saudita durante uma entrevista ao canal de televisão MBC Egypt, propriedade do Saudi MBC Group, dizendo: "Irei para a Arábia Saudita nos tempos livres, mas estou convencido que vou trabalhar lá. Não sei quando, mas tenho certeza disso."

"Estou empenhado no meu trabalho com a Roma e quero dar tudo ao clube até ao último dia", acrescentou Mourinho, sob pressão, após um início de temporada decepcionante. “Ninguém sabe o futuro, mas com certeza farei isso (trabalhar na Arábia Saudita)”, disse.