Verstappen garante pole no Catar e prepara potencial desfile de título

Por Alan Baldwin

DOHA (Reuters) - Max Verstappen conquistou a pole position para a corrida que poderá ser um desfile para o eventual campeão mundial da temporada, o Grande Prêmio do Catar no domingo, já que o piloto da Red Bull pode garantir seu terceiro campeonato consecutivo de Fórmula 1 no sábado, um dia antes da prova.

O holandês de 26 anos precisa de apenas três pontos para encerrar o campeonato, e pode marcá-los se terminar na sexta colocação ou em outra superior em um sprint independente no sábado.