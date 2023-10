Simone Biles conquista o sexto título mundial de ginástica artística; Rebeca Andrade é prata

Biles, que conquistou seu primeiro título mundial aos 16 anos na Antuérpia há uma década, já conquistou um total de 27 medalhas mundiais -- 21 delas de ouro -- e também levou a seleção feminina dos EUA ao sétimo título consecutivo na quarta-feira.

A ex-campeã olímpica, que voltou às competições internacionais após um hiato de dois anos no esporte para cuidar de sua saúde mental, conta agora com cinco habilidades que levam seu nome, duas no solo, duas no salto e uma na trave.

As finais dos aparelhos começam no sábado.

(Reportagem de Angélica Medina, na Cidade do México)