Messi é convocado pela Argentina para eliminatórias da Copa do Mundo apesar de lesão

A equipe de 34 jogadores convocada pelo técnico Lionel Scaloni não conta com o lesionado Angel Di María, mas inclui Paulo Dybala, que está em forma.

Dois jogadores que atuam no Brasil também foram chamados por Scaloni: o lateral Lucas Esquivel e o meia Bruno Zapelli, ambos do Athletico Paranaense.

A Argentina recebe o Paraguai no Estádio Monumental, em Buenos Aires, no dia 12 de outubro, antes de enfrentar o Peru no Estádio Nacional, em Lima.

Veja a lista de convocados.

Goleiros: Juan Musso (Atalanta), Emiliano Martínez (Aston Villa), Walter Benítez (PSV) e Franco Armani (River Plate)

Defensores: Nahuel Molina (Atlético de Madri), Germán Pezzella (Bétis), Gonzalo Montiel (Nottingham Forest), Juan Foyth (Villarreal), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Nicolás Otamendi (Benfica), Lucas Esquivel (Athletico Paranaense), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina), Marco Pellegrino (Milan) e Marcos Acuña (Sevilla)