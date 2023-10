Federação da Austrália diz que ainda estuda candidatura para Copa do Mundo de 2034

A Austrália, que mudou da confederação da Oceania para a entidade asiática em 2006, já anunciou sua intenção de concorrer ao torneio de 2034 e Johnson disse que nada mudou.

"Conforme declarado anteriormente, a Football Australia está explorando a possibilidade de se candidatar à Copa do Mundo de Clubes da Fifa 2029 e/ou à Copa do Mundo da Fifa 2034", disse ele em um comunicado.

"Estamos animados com o fato de que, após o enorme sucesso da Copa do Mundo no Catar em 2022 e da Copa do Mundo Feminina na Austrália e na Nova Zelândia em 2023, a família do futebol da Ásia e da Oceania terá mais uma vez a oportunidade de mostrar sua capacidade de receber o mundo e sediar os melhores torneios da Fifa."

O prazo para que os possíveis anfitriões enviem suas confirmações de interesse é 31 de outubro.

A Austrália nunca sediou uma Copa do Mundo masculina e foi eliminada na primeira rodada de votação para a escolha da sede do evento de 2022.

A Copa do Mundo de 2026, que contará com 48 equipes, será sediada por Estados Unidos, Canadá e México.