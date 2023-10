Espanha deve sediar final da Copa do Mundo de 2030, diz ministro

A final da Copa do Mundo de 2030 provavelmente será disputada na Espanha, um dos seis países que receberá jogos do torneio juntamente com Portugal, Marrocos, Argentina, Uruguai e Paraguai, disse o ministro interino dos Esportes da Espanha, Miquel Iceta, hoje (5).

"Espera-se que a final seja realizada na Espanha", afirmou Iceta à rádio Onda Cero.

Em um anúncio surpreendente ontem (4), um ano antes do planejado, a Fifa concedeu a Copa do Mundo de 2030 a Marrocos, Espanha e Portugal, mas também disse que Uruguai, Argentina e Paraguai sediarão três partidas para marcar o centenário do torneio.